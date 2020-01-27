В Одессе усилят меры безопасности из-за китайского коронавируса: что решили

В Одесской мэрии решили разработать план мероприятий во избежание распространения в городе коронавируса, от которого в Китае уже умерли 80 человек.

Принять дополнительные меры на аппаратном совещании потребовал от подчиненных городской голова Геннадий Труханов, пишет Избирком (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мэр напомнил, что еще в декабре департамент здравоохранения ввел ряд ограничений в поликлиниках, например, ношение масок. Кроме того заместителю мэра Павлу Вугельману было поручено созвать комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций. На заседание намерены пригласить главу генерального консульства Китая, так как в Одессе проживает многочисленная китайская диаспора.

Для правильного лечения и препятствования распространению вируса предлагается ряд мероприятий, которые затронут пограничные зоны аэропорт и морвокзал.

"Департамент направил письма в лечебные учреждения с инструкцией о том, как лечить вирус и усилить ограничительный режим в медицинских учреждениях, однако видим необходимость, возможно, ввести его и в школах. Мы готовим материалы потому, что вирус очень контагиозный и сопровождается осложнениями в виде тяжелой пневмонии", – заявила заместитель директора городского департамента здравоохранения Надежда Гончаренко.

Несмотря на отсутствие средств лечения конкретно этого вируса гриппа, с похожим штаммом уже сталкивались несколько лет назад. Поэтому необходимые для лечения медикаменты, по словам чиновницы, в Одессе есть.

За последнюю неделю в городе вырос уровень заболеваемости обычным гриппом на 28%. В основном, это дети до 14 лет (74%). Между тем, в Украине наличие китайского вируса уже заподозрили у троих человек.

А глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей недавно заявила на пресс-конференции в Пекине, что о природе коронавируса пока известно мало и трудно предсказать, какие именно риски связаны с его мутацией. Инкубационный период вируса, по ее словам, составляет 1-14 дней. Однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-03 годах. В настоящее время ограничение на передвижение по улицам городов уже введены в нескольких регионах Китая.

В Одессе усилят меры безопасности из-за китайского коронавируса ВВС

Предположительно, очаг заболевания находился на рынке диких животных в городе Ухань с населением около 11 млн человек. Это административный центр провинции Хубэй в Центральном Китае. Уже несколько дней город находится на карантине, а с воскресенья в центральной части Уханя запрещено передвижение обычных автотранспортных средств. Также во всем Китае введен запрет на торговлю дикими животными в магазинах, ресторанах и на рынках.

На данный момент в Китае зафиксировано 2744 подтвержденных случаев заболевания в 30 провинциях и муниципалитетах. Из них 461 случай называют тяжелым. Кроме того, наличие вируса подозревают у 5794 людей. А еще 30453 потенциальных больных проходят медицинское обследование.

Опасный штамм коронавируса, вызывающий вирусную пневмонию, кроме КНР зафиксирован еще в восьми странах: Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, США, Японии, Тайване и Непале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 28 января на карантин закрывают все школы. Это связано с превышением эпидпорога по заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей. Вынужденные каникулы продлятся, как минимум, две недели.

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