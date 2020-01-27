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27 января • обновлено в 17:03
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В Одессе усилят меры безопасности из-за китайского коронавируса: что решили

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В Одесской мэрии решили разработать план мероприятий во избежание распространения в городе коронавируса, от которого в Китае уже умерли 80 человек.

Принять дополнительные меры на аппаратном совещании потребовал от подчиненных городской голова Геннадий Труханов, пишет Избирком (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Мэр напомнил, что еще в декабре департамент здравоохранения ввел ряд ограничений в поликлиниках, например, ношение масок. Кроме того заместителю мэра Павлу Вугельману было поручено созвать комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций. На заседание намерены пригласить главу генерального консульства Китая, так как в Одессе проживает многочисленная китайская диаспора.

Для правильного лечения и препятствования распространению вируса предлагается ряд мероприятий, которые затронут пограничные зоны аэропорт и морвокзал.

"Департамент направил письма в лечебные учреждения с инструкцией о том, как лечить вирус и усилить ограничительный режим в медицинских учреждениях, однако видим необходимость, возможно, ввести его и в школах. Мы готовим материалы потому, что вирус очень контагиозный и сопровождается осложнениями в виде тяжелой пневмонии", – заявила заместитель директора городского департамента здравоохранения Надежда Гончаренко.

Несмотря на отсутствие средств лечения конкретно этого вируса гриппа, с похожим штаммом уже сталкивались несколько лет назад. Поэтому необходимые для лечения медикаменты, по словам чиновницы, в Одессе есть.

За последнюю неделю в городе вырос уровень заболеваемости обычным гриппом на 28%. В основном, это дети до 14 лет (74%). Между тем, в Украине наличие китайского вируса уже заподозрили у троих человек.

А глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей недавно заявила на пресс-конференции в Пекине, что о природе коронавируса пока известно мало и трудно предсказать, какие именно риски связаны с его мутацией. Инкубационный период вируса, по ее словам, составляет 1-14 дней. Однако заразившиеся могут передавать его другим людям даже в течение инкубации, чего не было во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2002-03 годах. В настоящее время ограничение на передвижение по улицам городов уже введены в нескольких регионах Китая.

В Одессе усилят меры безопасности из-за китайского коронавируса

В Одессе усилят меры безопасности из-за китайского коронавируса

ВВС

Предположительно, очаг заболевания находился на рынке диких животных в городе Ухань с населением около 11 млн человек. Это административный центр провинции Хубэй в Центральном Китае. Уже несколько дней город находится на карантине, а с воскресенья в центральной части Уханя запрещено передвижение обычных автотранспортных средств. Также во всем Китае введен запрет на торговлю дикими животными в магазинах, ресторанах и на рынках.

На данный момент в Китае зафиксировано 2744 подтвержденных случаев заболевания в 30 провинциях и муниципалитетах. Из них 461 случай называют тяжелым. Кроме того, наличие вируса подозревают у 5794 людей. А еще 30453 потенциальных больных проходят медицинское обследование.

Опасный штамм коронавируса, вызывающий вирусную пневмонию, кроме КНР зафиксирован еще в восьми странах: Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, США, Японии, Тайване и Непале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 28 января на карантин закрывают все школы. Это связано с превышением эпидпорога по заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей. Вынужденные каникулы продлятся, как минимум, две недели.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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