В Одессе возле гипермаркета упал легкомоторный самолет: есть погибший

В среду, 17 июня, в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин".

Самолет производства Одесского авиационного завода упал в районе 6 км Овидиопольской дороги, сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Одесской области.

"На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован", – говорится в сообщении.

Добавим, что советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook сообщил детали катастрофы.

"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета расположенного рядом с аэродромом", – сообщил он.

Издание "Думская" пишет, что в катастрофе погиб командир воздушного судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Телеграм-канал "Думская" опубликовал рассказ очевидца аварии Александра Николова: "Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном – скорой нет уже 15 мин... Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя".

В Одессе упал легкомоторный самолет

В Одессе упал легкомоторный самолет

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