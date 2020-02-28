Подозреваемый в убийстве Владислав Гарькавый днем 28 февраля взял в заложники судью Приморского суда Одессы, угрожая взорвать гранату. После эвакуации здания суда и переговоров с правоохранителями мужчина сдался. Граната оказалась муляжом.

Инцидент произошел около 12 часов, когда Гарькавый прямо во время заседания суда достал гранату, выдернул чеку и пригрозил всех взорвать. Из здания срочно эвакуировали всех людей, место оцепили, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Владислав Гарькавый, захвативший суд в Одессе Кадр из видео

Сообщалось, что заключенного привезли на заседания суда прямо из СИЗО Одессы. Находящиеся на месте ЧП правоохранители не смогли объяснить, каким образом у подсудимого могла оказаться граната.

В заложниках у преступника находились судья и его помощники.

"Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", – заявил Гарькавый.

По данным одесских СМИ, мужчина обвинялся в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

По состоянию на 13:15 стало известно, что мужчину обезвредили. Граната в его руках оказалась муляжом.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) и ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Вооруженный заключенный взял в заложники судью в Одессе Думская

Вооруженный заключенный взял в заложники судью в Одессе Думская

Приехавший на место инцидента КОРД покинул здание суда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе бандиты захватили людей в заложники

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!