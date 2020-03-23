В Одессе транспорт будет работать в условиях ЧС. Видео

В Одессе из-за карантина весь общественный транспорт решили перевести на работу в условиях чрезвычайной ситуации. Без особой надобности горожане не смогут воспользоваться услугами трамваев, троллейбусов и маршруток.

Об этом в видеообращении в Facebook сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы хотели сделать так, чтобы без шоковой терапии упорядочить пассажироперевозки. Обратились к пожилым людям, к льготным категориям, чтобы они по возможности не пользовались городским транспортом, так как введены определенные ограничения по количеству находящихся в вагонах, не более 10 человек. К сожалению, эта мера и наше обращение остались без должного внимания. Мы приняли решение о том, что весь пассажирский транспорт, горэлектротранс, частных перевозчиков переводим в режим работы специального транспорта. В первую очередь транспорт будет перевозить тех людей, которые следуют к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – сказал Труханов.

Он не уточнил с какой даты, как будет работать этот механизм и отменят ли льготы на проезд в общественном транспорте. Все подробности в пресс-службе мэрии пообещали сообщить на брифинге, который начнется 24 марта в 13.00.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе пока не будут отменять льготы на проезд в общественном транспорте. Это намеревались сделать из-за угрозы вспышки коронавируса.

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