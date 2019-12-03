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3 декабря • обновлено в 14:12
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Была вся в крови: в Одессе трамвай сбил женщину и уехал. Видео

1.2т
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В Одессе на Николаевской дороге 3 декабря трамвай №7 сбил пожилую женщину, после чего она упала на рельсы.

Водитель не остановился и уехал. Женщину забрала скорая. Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По информации telegram-канала xydessa, который ссылается на очевидцев, пострадавшая была вся в крови.

В то же время, в КП "Одесгорэлектротранс" корреспонденту OBOZREVATEL сообщили, что женщина хотела догнать отъезжающий вагон, ударилась об него и упала.

В Одессе трамвай сбил женщину

В Одессе трамвай сбил женщину

xydessa/telegram (скриншот)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 12 ноября трамвай с пассажирами маршрута №13 в районе жилмассива "Школьный" сошел с рельсов и врезался в электроопору.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП трамвай
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Юг Руси
Юг Руси
А xyли - Укроина ....
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