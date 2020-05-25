В Одессе трамвай дезинфицировали "святой водой": момент попал на видео

В Одессе разгорелся скандал из-за того, что коммунальщики устроили дезинфекцию трамвая, несмотря на присутствие в нем пассажиров.

Как сообщает "Думская", трое сотрудников КП "Одесгорэлектротранс" в защитном желтом обмундировании просто выплескивали ладонью неизвестную жидкость из ведра, расхаживая по салону транспортного средства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Люди попытались сделать замечание по этому поводу, но дезинфекторы на него лишь отшутились, заявив, что это – "святая вода", которую они якобы взяли на Соборке.

Трамвай в Одессе Википедия

Спустя некоторое время на такое поведение коммунальщиков отреагировали на официальной странице КП "Одесгорэлектротранс" в Facebook. Там заверили, что в ближайшее время уволят нерадивых дезинфекторов, а также накажут руководство трамвайного депо.

"Эти горе-специалисты грубо нарушили все возможные нормы: санитарная обработка должна проводиться без пассажиров. Кроме того, полив пола неизвестной жидкостью из ведра не имеет ничего общего с дезинфекцией", – сказано в заявлении коммунального предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео, на котором видно, как сотрудница одного из коммунальных предприятий Киева игнорирует требования по санитарной обработке жилых помещений в период эпидемии коронавируса. Стоя на пороге, она несколько раз брызнула в одном направлении жидкостью из пульверизатора и ушла, не заходя в подъезд.