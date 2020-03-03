В Одессе очередной застройщик затеял работы, которые могут обрушить целую улицу в центре города. Старинные дома на ней подпирает подпорная стена, которую начали рушить экскаваторами, уже повредив канализацию.

С помощью полиции местным жителям два раза удавалось приостановить строительство клубного дома "Воронцовский" на Военном спуске. Но как только правоохранители покидали объект, работы возобновлялись, написала на своей Facebook-странице одесситка Юлия Макаренко (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Собираются строить 10 этажный дом. Весь этот участок стоит на грунтовых водах, внутри скалы есть катакомбы. Это может привести к полному обрушению домов находящихся на улице Гоголя", – написала одесситка.

"Крик души" привлек внимание СМИ. На объект приехали журналисты, а вскоре и представитель застройщика. Она доверительно поведала, что имеются все необходимые документы. Однако, показать не смогла ни один из них.

В Одессе из-за стройки может обрушиться целая улица Julia Makarenko / Facebook

В Одессе из-за стройки может обрушиться целая улица Julia Makarenko / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в СИЗО Одессы под прикрытием администрации криминальные авторитеты избивали заключенных и вымогали у них деньги. Сотрудники учреждения устраивали "встречи" простых арестантов со "смотрящими" в служебных помещениях.

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