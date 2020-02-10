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10 февраля • обновлено в 20:56
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В Одессе стена новостройки рухнула на популярный отель: эксклюзивные фото и видео ЧП

2.1т
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В Одессе на пляже "Ланжерон" 10 февраля рухнула стена строящегося здания. ЧП произошло неподалеку от дельфинария "Немо".

Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По предварительным данным, в результате обвала новой пристройки к отелю M1 Club Hotel никто не пострадал. Упавшие камни разбирали сотрудники гостиницы, оградив территорию лентой. Наш источник называет причиной обвала сильный ветер.

В Одессе стена новостройки рухнула на популярный отель

В Одессе стена новостройки рухнула на популярный отель

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе ночью 10 февраля 20 автомобилей сгорели дотла в масштабном пожаре на штрафплощадке полиции.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пля, ну это пипец. Даже здание построить не могут. Куда вам там космические корабли то строить...
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5
0
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Иванова,ты здесь дежурная собака,гавкаешь на всех? У нас в космос регулярно летают,а ты себе новую будку построить не можешь
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4
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Иванова Елена, "действительно ветром сдуло!!" Сдуло и ветром унесло в изумрудный город, где все носят изумрудные шаровары.
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4
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ветром сдуло! Хороша новостройка!
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6
0
2 из 4 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, согласна, на польских грядках вам куда веселее!
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0
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, твоя Рига - дыра дырой...) и скукотище.....
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0
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Соломенный домик Ниф-Нифа? :-))))) Волк дунул - и усэ? :-))))
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5
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Иванова Елена, чему, мадам кугутесса? :-)))) Криворуким рукопопым рогулям-будивэльныкам? :-))) У меня на ремонте квартиры один такой в бригаде был - ему самые простые и самые грязные работы поручали. :-)))
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2
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Трубицын Александр, Там был ещё четвёртый поросенок хох ол, который от своей лени вообще ничего не строил и звали его Нах-Нах
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