В Одессе стена новостройки рухнула на популярный отель: эксклюзивные фото и видео ЧП

В Одессе на пляже "Ланжерон" 10 февраля рухнула стена строящегося здания. ЧП произошло неподалеку от дельфинария "Немо".

Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, в результате обвала новой пристройки к отелю M1 Club Hotel никто не пострадал. Упавшие камни разбирали сотрудники гостиницы, оградив территорию лентой. Наш источник называет причиной обвала сильный ветер.

В Одессе стена новостройки рухнула на популярный отель

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе ночью 10 февраля 20 автомобилей сгорели дотла в масштабном пожаре на штрафплощадке полиции.

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