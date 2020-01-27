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27 января • обновлено в 16:42
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В Одессе срочно закрывают школы из-за гриппа: названа дата

1.1т
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В Одессе 28 января на карантин закрывают все школы. Это связано с превышением эпидпорога по заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей.

Об этом сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман после заседания специальной комиссии.

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Вынужденные каникулы продлятся как минимум две недели.

"Хочу отметить, что это превентивная мера и мы будем продолжать следить за уровнем заболеваемости", – написал Павел Вугельман на своей странице в Facebook.

Детские сады пока не закрывают. Об этом в Facebook сообщила директор Одесского департамента образования Елена Буйневич. По ее словам карантин в дошкольных учреждениях будет введен, если заболеют более 20% детей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, gока по Китаю ширится опасный коронавирус 2019-nCoV, в Украине растет количество больных гриппом и простудой. Официально сообщается о 9 летальных исходах, а миллионы человек обратились за помощью к врачам.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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