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16 декабря • обновлено в 18:35
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/ Происшествия

В Одессе средь бела дня сожгли Lexus депутата: видео с места ЧП

1.7т
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В Одессе дотла сгорел припаркованный автомобиль Lexus депутата Одесского горсовета, экс-главы гортеризбиркома Александра Ахмерова.

Инцидент произошел вечером 16 декабря на улице Пастера. Видео пожара опубликовано на Youtube-канале dtp.odessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свидетели инцидента рассказали, что видели как к автомобилю подбежали двое парней, после чего тот загорелся, а они – скрылись с места ЧП.

В Одессе сожгли Lexus депутата

В Одессе сожгли Lexus депутата

dtp.odessa (скриншот видео)

Сначала пламя пытались потушить другие автомобилисты, проезжавшие мимо. Затем на место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно погасили пламя, однако автомобиль сгорел дотла и восстановлению не подлежит.

По информации издания "Думская", авто принадлежит депутату Одесского горсовета, бывшему руководителю городского теризбиркома Александру Ахмерову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе сожгли авто топ-чиновника таможни. На закрытой охраняемой стоянке злоумышленники атаковали автомобиль Shkoda Octavia, который принадлежит семье и.о. начальника Одесской таможни Игоря Резника.

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Место
Украина Одесса
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новости Одессы пожар
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Свинопасы скатились в 90-е)))! Шляхом до Европы, СУГС в натуре!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Гоша Злой, ", иди ягеля скрепного пожуй", Судя по Вам и вашему IQ, этот рецепт, вам и самому,особо не помогает.
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Гоша Злой
Гоша Злой
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, иди ягеля скрепного пожуй
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
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