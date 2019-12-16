В Одессе средь бела дня сожгли Lexus депутата: видео с места ЧП

В Одессе дотла сгорел припаркованный автомобиль Lexus депутата Одесского горсовета, экс-главы гортеризбиркома Александра Ахмерова.

Инцидент произошел вечером 16 декабря на улице Пастера. Видео пожара опубликовано на Youtube-канале dtp.odessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свидетели инцидента рассказали, что видели как к автомобилю подбежали двое парней, после чего тот загорелся, а они – скрылись с места ЧП.

В Одессе сожгли Lexus депутата dtp.odessa (скриншот видео)

Сначала пламя пытались потушить другие автомобилисты, проезжавшие мимо. Затем на место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно погасили пламя, однако автомобиль сгорел дотла и восстановлению не подлежит.

По информации издания "Думская", авто принадлежит депутату Одесского горсовета, бывшему руководителю городского теризбиркома Александру Ахмерову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе сожгли авто топ-чиновника таможни. На закрытой охраняемой стоянке злоумышленники атаковали автомобиль Shkoda Octavia, который принадлежит семье и.о. начальника Одесской таможни Игоря Резника.

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