В Одессе средь бела дня ограбили главного прокурора области. Фото

В Одессе неизвестные вскрыли автомобиль Volvo, принадлежащий прокурору Одесской области Максиму Вихору. Они похитили вещи из салона и багажника.

Об ограблении написал на своей странице в Facebook глава Люстрационной комиссии Одесской области Константин Цховребашвили (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Прокурорский Volvo был припаркован на улице Артиллерийской. Злоумышленники разбили стекло передней водительской двери и похитили вещи из салона автомобиля и багажника.

В Одессе средь бела дня ограбили главного прокурора области Facebook Константина Цховребашвили

Отметим, что этот случай – уже второй неприятный для прокурора инцидент за месяц. Недавно неизвестные сняли номера с автомобиля Максима Вихора.

Интересно, что недавно в этом же месте на Артиллерийской сожгли автомобиль соратника мэра Одессы, и.о. первого заместителя городского департамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой на территории садового товарищества "Хаджибей" вблизи села Егоровка Раздельнянского района неизвестные совершили разбойное нападение на 59-летнего гражданина Турции.

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