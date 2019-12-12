В Одессе сотни людей простились с преподавательницей, погибшей в страшном пожаре: фото

В Одессе простились с Натальей Третьяковой, которая работала преподавателем права в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и стала одной из жертв страшного пожара 4 декабря.
Провести погибшую в последний путь 12 декабря пришли родные и близкие, друзья, коллеги, студенты и просто неравнодушные одесситы. Панихида состоялась на территории областного бюро судебно-медицинской экспертизы в Валиховском переулке, пишет Оdessa.online.
Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа
odessa.online
Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа
odessa.online
Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа
Facebook / скрин
По словам коллег погибшей, она запомнится им как добрый, отзывчивый человек, который всегда был готов в трудную минуту прийти на помощь.
Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа
odessa.online
Наталья Третьякова работала в Одесском колледже заведующей отделением специальности “Право“. Тело 48-летней преподавательницы нашли под завалами сгоревшего здания на Троицкой. Останки опознали родственники.
Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа
odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL, число погибших вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек. 12 декабря спасатели достали из-под завалов последних людей, которые считались пропавшими.
Всего в результате пожара погибли 16 человек – из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек, в больнице остаются восемь человек.
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