В Одессе сотни людей простились с преподавательницей, погибшей в страшном пожаре: фото

В Одессе простились с Натальей Третьяковой, которая работала преподавателем права в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и стала одной из жертв страшного пожара 4 декабря.

Провести погибшую в последний путь 12 декабря пришли родные и близкие, друзья, коллеги, студенты и просто неравнодушные одесситы. Панихида состоялась на территории областного бюро судебно-медицинской экспертизы в Валиховском переулке, пишет Оdessa.online.

Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа Facebook / скрин

По словам коллег погибшей, она запомнится им как добрый, отзывчивый человек, который всегда был готов в трудную минуту прийти на помощь.

Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

Наталья Третьякова работала в Одесском колледже заведующей отделением специальности “Право“. Тело 48-летней преподавательницы нашли под завалами сгоревшего здания на Троицкой. Останки опознали родственники.

Одесса простилась с погибшей преподавательницей колледжа odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, число погибших вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек. 12 декабря спасатели достали из-под завалов последних людей, которые считались пропавшими.

Всего в результате пожара погибли 16 человек – из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Также в огне пострадали 30 человек, в больнице остаются восемь человек.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!