В Одессе случился пожар в элитном жилом комплексе. Фото и видео

В Одессе в элитном жилом комплексе "Белый парус" на улице Литературной 16 января произошел пожар. Горела квартира на 12 этаже.

Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На место прибыли спасатели, которые эвакуировали жильцов соседних квартир. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар быстро потушили. Причина возгорания устанавливается.

В Одессе случился пожар в элитном жилом комплексе odessa.online

В Одессе случился пожар в элитном жилом комплексе odessa.online

В Одессе случился пожар в элитном жилом комплексе odessa.online

В Одессе случился пожар в элитном жилом комплексе odessa.online

В Одессе случился пожар в элитном жилом комплексе odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в Черноморске 15 января случился пожар в квартире на третьем этаже жилого дома. Спасатели потушили пламя за полчаса. Пожарные обнаружили на пепелище тело хозяина квартиры.

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