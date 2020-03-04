В Одессе школьников массово отправляют на карантин: счет пошел на сотни

В одесских школах по состоянию на 4 марта на карантин закрыты уже 143 класса. Это связано с большим числом детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на директора городского департамента образования и науки Елену Буйневич.

По состоянию на 3 марта были закрыты 88 классов. При такой тенденции в Одессе в ближайшее время может быть вновь объявлен всеобщий карантин во всех школах. Сейчас каждое учебное заведение само принимает решение, какой класс закрыть, исходя из количества отсутствующих из-за болезни детей.

По данным областного лабораторного центра минздрава Украины, за минувшую неделю в Одессе было зафиксировано 5 760 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. 72% заболевших – дети до 17 лет.

"Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 10,3%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса. Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус)", – отметили в центре.

В Одессе школьников массово отправляют на карантин thesis.od.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 28 января на карантин закрыли все школы. Это было связано с превышением эпидпорога по заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей.

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