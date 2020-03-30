В Одессе поздно вечером 29 марта загорелся трамвай маршрута №3. Огонь охватил обшивку и кабину водителя.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области.
Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электрооборудования.
Также в воскресенье вечером в Одессе загорелся одноэтажный частный дом на улице Солнечной. Пожар тушили около 40 минут. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
В Одессе сгорел частный дом
od.dsns.gov.ua
В Одессе сгорел частный дом
od.dsns.gov.ua
В Одессе сгорел частный дом
od.dsns.gov.ua
В Одессе сгорел частный дом
od.dsns.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей.
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