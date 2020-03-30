В Одессе поздно вечером 29 марта загорелся трамвай маршрута №3. Огонь охватил обшивку и кабину водителя.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области.

Прибывшие по вызову пожарные потушили пламя. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электрооборудования.

Также в воскресенье вечером в Одессе загорелся одноэтажный частный дом на улице Солнечной. Пожар тушили около 40 минут. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

В Одессе сгорел частный дом od.dsns.gov.ua

В Одессе сгорел частный дом od.dsns.gov.ua

В Одессе сгорел частный дом od.dsns.gov.ua

В Одессе сгорел частный дом od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей.

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