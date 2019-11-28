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29 ноября • обновлено в 10:50
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В центре Одессы дотла сгорел автомобиль. Видео

1.2т
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В Одессе дотла сгорел припаркованный автомобиль Renault.

Инцидент произошел вечером 28 ноября на перекрестке улиц Пастера и Конной. Видео пожара опубликовано в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В Одессе сгорел автомобиль

В Одессе сгорел автомобиль

usionline.com

Прибывшие по вызову пожарные оперативно погасили пламя, однако автомобиль сгорел дотла и восстановлению не подлежит.

Никто из людей не пострадал. Причину возгорания установят следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Одессе сожгли авто топ-чиновника таможни. На закрытой охраняемой стоянке злоумышленники атаковали автомобиль Shkoda Octavia, который принадлежит семье и.о. начальника Одесской таможни Игоря Резника.

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Место
Украина Одесса
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