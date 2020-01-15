В Одессе произошел опасный инцидент с Boeing 737: все детали

В Одессе вечером 15 января из-за тумана не удалось приземлиться самолету украинской авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха.

Как передает "Думская", Boeing 737-800 не стал рисковать и сразу ушел в зону ожидания. В результате борт улетел в аэропорт "Борисполь".

В Одессе произошел опасный инцидент с Boeing 737 Иллюстрация

Отмечается, что переохлажденный туман при температуре воздуха минус 2 градуса по Цельсию — большая проблема для летчиков. Видимость в зоне посадки не более 200 метров, вертикальная видимость не более 60 метров, причем без прогноза на улучшение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с моментом попадания ракеты в украинский Boeing 737 под Тегераном.

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