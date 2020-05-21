В Одессе рухнул еще один жилой дом. Первые фото ЧП

В Одессе частично обрушился жилой дом на улице Среднефонтанской. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.

Происшествие случилось в ночь на 22 мая, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Изданию Odessa.online в городском совете заявили, что дом давно признали аварийным (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Одессе обрушился дом odessa.online

В Одессе обрушился дом odessa.online

Отмечается, что обвалилась часть галереи на втором этаже дома. В этой части здания давно никто не жил.

В Одессе обрушился дом odessa.online

В Одессе обрушился дом odessa.online

На данный момент там отселяют жильцов еще нескольких квартир, которые примыкают к развалившейся части. Они временно будут жить в отеле.

В Одессе обрушился дом odessa.online

В Одессе обрушился дом odessa.online

В Одессе обрушился дом odessa.online

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Одессе на улице Торговой рухнул четырехэтажный жилой дом, повреждены несколько квартир.

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