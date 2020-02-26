В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе необходимо строительство новой дамбы Хаджибейского лимана. Старое сооружение в любой момент может разрушится.

В таком случае будет затоплена территория, на которой живут около 30 тысяч человек. Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, об этом стало известно в ходе выездного совещания с участием руководства Одессы, а также инженеров-гидротехников (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В данный момент, вода в Хаджибейском лимане превышает допустимый уровень на 2,5 метра. С 2003 года дамба находится в аварийном состоянии. А недавний ураган "Юлия" разрушил часть конструкции.

"Если бы такой ветер продержался два или три дня, то я думаю дамбы уже не было бы. И сегодня первое что надо сделать - для начала, в очередной раз залатать дырки. Необходимо предотвратить дальнейшее разрушение. Второе - искать средства и строить автоматический аварийный сброс воды. Ну и третье - любое укрепление этого сооружения не может дать гарантию на его длительную эксплуатацию. А учитывая, что рядом миллионный город, такие сооружения должны быть рассчитаны на эксплуатацию не менее 100 лет. Поэтому, необходимо строить новую Хаджибейскую дамбу",- рассказал инженер-гидротехник Олег Чижик.

Он отметил, что в ситуации если вдруг, дамба разрушится могут пострадать около 30 тысяч человек. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, строительство дамбы, это проблемный вопрос первостепенной важности в целом для Одесского региона.

"Это сооружение нигде не стоит на балансе и ответственных за него нет. Город не потянет своим бюджетом такие работы, в том числе, проектирование. Поэтому, мы намерены обращаться в подразделения ГСЧС и в областную комиссию по чрезвычайным ситуациям, а также в кабинет министров. Мы же сейчас определим первостепенные задачи. В первую очередь это проектирование",- заявил Геннадий Труханов.

Он также напомнил, что ранее из бюджета области было выделено 40 млн грн на ремонт 900 метров аварийного участка дамбы. Но это была лишь временная мера.

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

В Одессе решают, что делать с дамбой, которая угрожает тысячам человек

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ураган "Юлия", который пронесся по Украине, в том числе по Одессе, 24 февраля, размыл Хаджибейскую дамбу, поставив под угрозу тысячи людей. Во время проверки специалисты нашли одну промоину величиной 10 метров и вторую – размером с метр.

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