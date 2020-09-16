В Одессе ребенок напоролся на штырь на детской площадке, мальчик в коме

В Одессе на улице Седьмой 12-летний мальчик в прыжке наткнулся на железный штырь на детской площадке, раскачивая девочку на качелях.

Как пишет "Думская", ребенок находится в коме с проникающей раной в 20 см и разрывом прямой кишки.

По словам двоюродной сестры мальчика Анастасии Лавренюк, после неудачного прыжка он в состоянии болевого шока сумел дойти до дома. Родители вызвали скорую помощь. В больнице мальчику зашили рану и отпустили домой, но ночью у ребенка открылось сильное кровотечение.

"Когда его привезли в больницу снова, у него было давление 80 на 40. Выяснилось, что у него разрыв прямой кишки и его прооперировали", – рассказала сестра ребенка.

После операции мальчику стало лучше, но в день выписки у него начались сильные судороги. По словам врачей, у ребенка начались проблемы с мозгом.

Его экстренно перевезли в областную детскую больницу для помощи нейрохирургов. Врачи рассказали, что причиной тяжелого состояния мальчика может быть столбняк, реакция на лидокаин или же задетые при травме нервы.

Известно, что конструкцию со штырем возле качели установили родители. Она якобы могла уберечь детей от ударов.

"Я прошу всех помочь распространить информацию, чтобы никто больше не выдумывал устанавливать на детских площадках самодельные конструкции, ведь виновных в нашей стране не найти. Кто будет отвечать? На детской площадке все конструкции должны быть сертифицированы и подрядчики должны нести за это ответственность", – сказала Лавренюк.

После инцидента штыри с детской площадки убрали:

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