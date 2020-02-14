В Одессе предотвратили незаконное строительство многоэтажки в районе улицы Среднефонтанской.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники ведомства выявили мошенников, которые хотели обмануть потенциальных инвесторов.

Квартиры в еще непостроенной многоэтажке с подземным паркингом намеревались продавать без проектной, разрешительной и градостроительной документации.

Тем не менее, ГАСК Одесской области выдала разрешение на строительство, но под давлением прокуроров оно было отменено.

В Одессе раскрыли крупную строительную аферу rbc.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле здания Верховной Рады Украины 4 февраля люди вышли митинговать из-за незавершенных долгостроев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся