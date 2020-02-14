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14 февраля • обновлено в 12:08
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В Одессе раскрыли крупную строительную аферу

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В Одессе предотвратили незаконное строительство многоэтажки в районе улицы Среднефонтанской.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники ведомства выявили мошенников, которые хотели обмануть потенциальных инвесторов.

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Квартиры в еще непостроенной многоэтажке с подземным паркингом намеревались продавать без проектной, разрешительной и градостроительной документации.

Тем не менее, ГАСК Одесской области выдала разрешение на строительство, но под давлением прокуроров оно было отменено.

В Одессе раскрыли крупную строительную аферу

В Одессе раскрыли крупную строительную аферу

rbc.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле здания Верховной Рады Украины 4 февраля люди вышли митинговать из-за незавершенных долгостроев.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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