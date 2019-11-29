В Одессе раскрыли копов-садистов: что они сделали

В Одессе сообщено о подозрении троим работникам одного из райотделов полиции за незаконный привод и превышение служебных полномочий с применением насилия. В частности, полицейских подозревают в избиении одессита, которого они подозревали в совершении преступления.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе прокуратуры Одесской области, трое оперуполномоченных отдела криминальной полиции во время расследования преступления незаконно доставили в райотдел мужчину, вероятно, причастного к нему.

Копы-садисты избили одессита в наручниках Прокуратура Одесской области

Подозреваемого они застали на рабочем месте и прямо там надели на него наручники. В отделении полиции мужчину сильно избили, ничего ему не объясняя.

В результате неправомерных действий правоохранителей одессит получил телесные повреждения средней тяжести. Нарушителей будут судить по ч. 1 ст. 371 (Незаконное задержание) и ч. 2 ст. 365 (Превышение служебных полномочий с применением насилия). Им грозит до 3-х лет лишения свободы.

Копы-садисты избили одессита в наручниках Прокуратура Одесской области

Копы-садисты избили одессита в наручниках Прокуратура Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, В Одессе полицейские Суворовского райотдела задержали прохожего на улице, заковали в наручники и долго избивали, чтобы тот признался в краже.

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