В Одессе пьяный водитель поставил годовой антирекорд

В Одессе 12 марта копы, патрулируя Киевский район города, обратили внимание на автомобиль Volksvagen, который нарушил правила дорожного движения. На требования остановиться водитель вначале не реагировал, но после преследования остановился.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной полиции в Одесской области.

Копы сразу определили, что водитель пьян. Проверка на драггере показала, что у мужчины 2,99 промилле алкоголя в крови – это в 15 раз превышает допустимую норму. С начала года в Одессе и области это наивысший показатель. В салоне авто также находился владелец машины, который передал руль своему нетрезвому товарищу.

На мужчин составили админпротоколы: на одного за управление в пьяном состоянии, на другого за то, что позволил знакомому сесть за руль нетрезвым. С начала года патрульные Одесщины зафиксировали 420 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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