В Одессе пьяный водитель избил полицейского: подробности скандала

Пьяный одесский водитель 16 января побил полицейского во время принудительного медицинского осмотра

В результате сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Пьяный одессит избил полицейского kriminalukraine.com.ua

Утихомирить дебошира смогла лишь вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции Одессы.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, согласно составленному по ч.1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях протокола, мужчине грозит штраф в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Кроме того, по факту избиения полицейского начато производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Одессой другой пьяный автомобилист избил патрульного полицейского, остановившего его машину.

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