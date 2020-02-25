В Одессе сотрудница полиции пострадала от рук нетрезвого молодого мужчины. Он набросился с кулаками на девушку-участкового, которая пыталась доставить его в отделение полиции.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки в Киевском районе Одессы, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Во время выполнения служебных обязанностей участковый офицер Киевского отдела полиции сделала замечание 23-летнему одесситу, который после употребления спиртного спал во дворе многоквартирного дома.

Девушка предложила мужчине проследовать с ней в отделение. В ответ разбуженный молодой человек начал оскорблять ее и толкать. В результате участковый упала и травмировалась. Ее пришлось госпитализировать с повреждением руки и ключицы.

Злоумышленник был оперативно задержан и доставлен в отделение. В отношение него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношение работника правоохранительных органов). Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.

В Одессе пьяный парень набросился на полицейскую (иллюстрация) ukrinform.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские задержали полностью обнаженного мужчину, который перед этим сбежал из психиатрической лечебницы.

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