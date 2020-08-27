В Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два авто и перевернулся. Видео

Карина Бондаренко Происшествия 06:47, 27.08.2020 Обновлено: 07:04, 27.08.2020

Ночью 27 августа в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.

Происшествие случилось на улице Рекордной около 03:00. Как сообщили в Telegram-канале "Х**вая Одесса", мужчина не справился с управлением машины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На записи с места ДТП видно, что припаркованные на обочине дороги автомобили сильно пострадали. Lexus лежал рядом с ними на боку с включенными фарами.

"Выбил ногами боковое окно с водительской стороны и вышел. Просил очевидцев помочь ему перевернуть машину и уехать. А также потом вызвал такси и пытался скрыться с места преступления, но не успел, патрульная машина подъезжала уже сзади", – рассказали очевидцы аварии.

Lexus влетел в машины и перевернулся
Скриншот из видео
Машина лежала посреди дороги
Скриншот из видео
Водитель вылез из авто через разбитое лобовое стекло
Скриншот из видео
Мужчина пытался скрыться с места ДТП
Скриншот из видео

На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Березани Киевской области автомобиль Chevrolet врезался в бетонный забор, в результате чего погибли два человека.

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Одесса Происшествия

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