МоваЯзык

Топ-темы:

В Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два авто и перевернулся. Видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Происшествия
2,0 т.

  • Ночью 27 августа в Одессе произошло пьяное ДТП с участием трех машин

  • Мужчина на Lexus не справился с управлением и влетел в припаркованные авто

  • Он вылез через разбитое лобовое стекло, а затем пытался перевернуть машину и сбежать

ДТП в Одессе

ДТП в Одессе. Коллаж

Ночью 27 августа в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.

Происшествие случилось на улице Рекордной около 03:00. Как сообщили в Telegram-канале "Х**вая Одесса", мужчина не справился с управлением машины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На записи с места ДТП видно, что припаркованные на обочине дороги автомобили сильно пострадали. Lexus лежал рядом с ними на боку с включенными фарами.

"Выбил ногами боковое окно с водительской стороны и вышел. Просил очевидцев помочь ему перевернуть машину и уехать. А также потом вызвал такси и пытался скрыться с места преступления, но не успел, патрульная машина подъезжала уже сзади", – рассказали очевидцы аварии.

Lexus влетел в машины и перевернулся

Lexus влетел в машины и перевернулся Скриншот из видео

Машина лежала посреди дороги

Машина лежала посреди дороги Скриншот из видео

Водитель вылез из авто через разбитое лобовое стекло

Водитель вылез из авто через разбитое лобовое стекло Скриншот из видео

Мужчина пытался скрыться с места ДТП

Мужчина пытался скрыться с места ДТП Скриншот из видео

На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Березани Киевской области автомобиль Chevrolet врезался в бетонный забор, в результате чего погибли два человека.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

УкраинаОдессапьяный за рулемДТП в ОдессеДТП
Поделиться в Facebook
  2. Одесса
  3. Происшествия