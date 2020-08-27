В Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два авто и перевернулся. Видео

Ночью 27 августа в Одессе произошло пьяное ДТП с участием трех машин
Мужчина на Lexus не справился с управлением и влетел в припаркованные авто
Он вылез через разбитое лобовое стекло, а затем пытался перевернуть машину и сбежать
ДТП в Одессе. Коллаж
Ночью 27 августа в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.
Происшествие случилось на улице Рекордной около 03:00. Как сообщили в Telegram-канале "Х**вая Одесса", мужчина не справился с управлением машины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На записи с места ДТП видно, что припаркованные на обочине дороги автомобили сильно пострадали. Lexus лежал рядом с ними на боку с включенными фарами.
"Выбил ногами боковое окно с водительской стороны и вышел. Просил очевидцев помочь ему перевернуть машину и уехать. А также потом вызвал такси и пытался скрыться с места преступления, но не успел, патрульная машина подъезжала уже сзади", – рассказали очевидцы аварии.
Lexus влетел в машины и перевернулся Скриншот из видео
Машина лежала посреди дороги Скриншот из видео
Водитель вылез из авто через разбитое лобовое стекло Скриншот из видео
Мужчина пытался скрыться с места ДТП Скриншот из видео
На видео присутствует нецензурная лексика
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Березани Киевской области автомобиль Chevrolet врезался в бетонный забор, в результате чего погибли два человека.
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