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23 января • обновлено в 13:48
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В Одессе пьяные подростки разгромили новогодние украшения и полезли в драку

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Группа пьяных подростков в центре Одессы разгромила новогодние и рождественские инсталляции.

Хулиганов в Стамбульском парке, расположенном под зданием мэрии, заметили сотрудники Муниципальной стражи города примерно в 00:30 23 января. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-мэра Андрея Котляра Николай Покровский (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе

Facebook Николая Покровского

"После замечаний от муниципалов, подростки попытались начать драку и вырвать из рук сотрудников спецсредства, но их усмирили с помощью газового баллончика", – отметил он.

В дальнейшем нарушителей передали сотрудникам полиции. Их родителей привлекут к ответственности.

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе

Facebook Николая Покровского

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе

Facebook Николая Покровского

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине накрыли банду подростков "гоп-стоперов".

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Место
Украина Одесса
Теги
банда подростков новости Одессы
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