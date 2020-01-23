В Одессе пьяные подростки разгромили новогодние украшения и полезли в драку

Группа пьяных подростков в центре Одессы разгромила новогодние и рождественские инсталляции.

Хулиганов в Стамбульском парке, расположенном под зданием мэрии, заметили сотрудники Муниципальной стражи города примерно в 00:30 23 января. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-мэра Андрея Котляра Николай Покровский (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе Facebook Николая Покровского

"После замечаний от муниципалов, подростки попытались начать драку и вырвать из рук сотрудников спецсредства, но их усмирили с помощью газового баллончика", – отметил он.

В дальнейшем нарушителей передали сотрудникам полиции. Их родителей привлекут к ответственности.

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе Facebook Николая Покровского

Пьяные подростки разгромили новогодние инсталляции в Одессе Facebook Николая Покровского

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине накрыли банду подростков "гоп-стоперов".

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