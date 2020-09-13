В Одессе пьяные мужчины избили пенсионерку. Видео инцидента

В Одессе пьяные мужчины в трамвае устроили разборки с пассажирами и избили пенсионерку.

Как сообщает Одесса INFO в Telegram-канале, инцидент произошел в трамвае №3. Помимо пожилой женщины по неизвестной причине они вступили в конфликт с другими пенсионерами.

Водитель сперва пытался успокоить хулиганов словами, но в результате был вынужден высадить их из трамвая на ближайшей остановке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре в маршрутном такси № 55 произошел конфликт между водителем и пожилой пассажиркой.

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