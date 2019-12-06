В Одессе пропала 15-летняя школьница: фото и подробности

В Одессе пропала 15-летняя школьница Оксана Кантя. Девушка живет в селе Выгода Беляевского района.

В четверг, 5 декабря, она поехала к подруге в Одессу и домой не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото девушки, доскролльте страницу до конца).

Оксана Кантя выглядит на 16-17 лет, ее рост 165-170 см, волосы темно-русые, прическа каре, смуглая, глаза карие, среднего телосложения. Особая примета: на левой ноге девушки есть родимое пятно овальной формы размером 1-1,5 см.

Была одета в синюю куртку с красными рукавами, светло-синие джинсы и в кроссовки того же цвета. При себе имела коричневый рюкзак со школьными принадлежностями.

В полиции просят всех, кто знает о местонахождении девушки, звонить по телефонам: (04852) 2-57-71, (04852) 2-12-96, (048) 779-46-62 или 102.

В Одессе пропала 15-летняя школьница od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, утром 6 декабря стало известно, что в Одессе ищут еще одну пропавшую во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 18-летнюю девушку. С заявлением о пропаже в полицию обратились ее родители.

К счастью, позже девушка нашлась.

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