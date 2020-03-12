В Одессе 12 марта возле отеля "Бристоль", где должна пройти конференция партии "Опозиционная платформа – За жизнь" произошли столкновения между двумя группами молодых людей. Одни пришли протестовать против приезда в город лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко. Другие не давали активистам проникнуть в гостиницу и помешать проведению съезда.

Об этом сообщили "Думская" и "Редакция" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Одесские патриоты заявили, что не позволят устраивать конференцию "друзьям Путина", которые недавно ездили к нему на встречу в Москву. Начались стычки, в ход пошел даже слезоточивый газ. В итоге полиция успокоила противоборствующие стороны.

По информации СМИ, Медведчук, Рабинович и Бойко пока не приехали в "Бристоль".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук отправился в Кремль на встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

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