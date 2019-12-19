В Одессе произошла смертельная трагедия на стройке: что случилось

В Одессе на стройке на улице Солнечной, 19, декабря погиб 28-летний рабочий.

Тело мужчины обнаружили его коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

На месте работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что погибший упал с высоты.

В Одессе произошла трагедия на стройке Odessa.online (Иллюстрация)

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на незаконном строительстве рухнул башенный кран и причинил смертельные травмы молодому человеку.

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