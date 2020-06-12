В Одессе произошла перестрелка и сожгли авто адвоката: появилось видео ЧП

Появились новые подробности и видео инцидента со стрельбой и поджогом, который произошел в четверг, 11 июня, в центре Одессы.

Как сообщило одесское издание "Думская", в переулке Катаева около 16:00 были слышны звуки стрельбы. Подожгли иномарку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам очевидцев, несколько людей в камуфляжной форме облили автомобиль Mercedes-Benz S 500е и подожгли его. Тут же произошла перестрелка. Чуть позже приехали пожарные, которые потушили огонь.

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По данным издания, автомобиль принадлежит известному одесскому адвокату, бывшему руководителю юрдепартамента мэрии Максиму Болдину.

Он подтвердил, что пострадала машина его семьи и сделал предположение о причинах поджога.

"Машина "Мерседес" 2008 года принадлежит моей маме, но езжу на ней я. Подожгли прямо под офисом, полиция уже задержала подозреваемого. Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие” – сказал Болдин.

В Одессе произошла перестрелка и сожгли авто адвоката: УСИ

В Одессе произошла перестрелка и сожгли авто адвоката: УСИ

В Одессе произошла перестрелка и сожгли авто адвоката: УСИ

В Одессе произошла перестрелка и сожгли авто адвоката: УСИ

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