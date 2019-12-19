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19 декабря • обновлено в 16:12
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В Одессе произошел новый пожар: есть жертва. Фото

1.1т
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В Одессе в Узком переулке утром 19 декабря загорелся двухэтажный частный дом.

Когда приехали спасатели, площадь пожара составляла уже 60 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Огонь потушили примерно за час. На пепелище пожарные нашли тело 65-летнего хозяина дома. Причина ЧП устанавливается.

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

od.dsns.gov.ua

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

od.dsns.gov.ua

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

od.dsns.gov.ua

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

В Одессе произошел новый пожар: есть жертва

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Базовой, 16, это район рынка "7 километр", произошел пожар возле складов "Новой почты".

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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