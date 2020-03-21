В Одессе продолжают информировать население о правилах карантина. Видео

По улицам и дворам Одессы ездят автомобили патрульных и муниципальной стражи. С помощью громкоговорителей они разъясняют, как вести себя во время карантина.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Коронавирус. Штаб Одесса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, людей призывают не выходить из дома без крайней необходимости и пользоваться защитными масками.

По состоянию на 16.30 21 марта в Одессе официально нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9.00 утра 21 марта в Одесской области проверяются на коронавирус восьмеро пациентов. Все они госпитализированы в Одесскую городскую инфекционную больницу.

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