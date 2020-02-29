В Одессе на пересечении улиц Грушевского и Парковой 29 февраля произошло ДТП с участием грузового автомобиля MAN и легковой машины "ВАЗ".
Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате аварии легковушка опрокинулась с моста и перевернулась. Двух женщин, пассажирок автомобиля "ВАЗ", с травмами доставили в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В Одессе после столкновения с фурой легковушка опрокинулась с моста
Патрульная полиция в Одесской области
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб, двое травмированы в смертельном ДТП на окраине Одессы. Автомобиль Opel выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.
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