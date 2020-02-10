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10 февраля • обновлено в 18:45
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В Одессе полиция разоблачила мошенников, которые крали криптовалюту

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В Одессе двое злоумышленников разработали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого они крали криптовалюту.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

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Мошенники создали , так называемый "фишинговый" механизм, когда во время перевода пользователем криптовалюты осуществлялась подмена криптокошелька получателя и деньги оказывались у воров.

Полиция уже передала дело в отношении двух злоумышленников в суд. В их квартирах провели обыски. Правоохранители изъяли компьютерную технику и носители информации, на которых содержались файлы с "фишинговыми" программами.

В Одессе полиция разоблачила мошенников, которые крали криптовалюту

В Одессе полиция разоблачила мошенников, которые крали криптовалюту

npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области присвоил себе средства одного из украинских банков. Он украл более миллиона гривен.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
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