В Одессе вечером 14 февраля в полицию поступило сообщение, что в салоне эротического массажа "Чао Янь" на улице Большой Арнаутской заложена бомба в эквиваленте 1 кг тротила.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В салон выехали взрывотехники, кинологи с собаками и спасатели. Помещение тщательно проверили и никаких опасных предметов не нашли. Работа заведения продолжилась.

В Одессе полиция и спасатели приехали в салон эротического массажа ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесском художественном музее в субботу, 15 февраля, проведут сразу 35 экскурсий, посвященных Дню влюбленных.

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