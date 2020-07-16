В Одессе полицейские 'крышевали' бордели: ГБР разоблачило схему

В Одессе двое полицейских – подполковник Игорь Павленко и капитан Руслан Вусатенко подозреваются в поборах с проституток в незаконных борделях.

Как сообщает "Слідство.Інфо", задержанные офицеры служили в Управлении по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НПУ Одесщины.

Отмечается, что за полицейскими вели слежку еще с февраля. Было установлено, что они склоняли женщин к оказанию секс-услуг. Так, 19 мая офицеры нагрянули на квартиру, где был организован бордель, и потребовали от его работниц оплатить 10 тысяч гривен. За такую плату они пообещали не составлять протокол об административном нарушении и не сообщать родным девушек о их занятии.

Обыск в полиции

Кроме того, Павленко и Вусатенко потребовали, чтобы каждая девушка каждый месяц платила им по 400 долларов. Для этого правоохранители приказали проституткам оформить специальную банковскую карточку.

Полицейских задержали 15 июля, когда секс-работницы отправляли им очередной денежный перевод – 56 500 грн. По версии следствия, Павленко и Вусатенко "крышевали" не менее 13 борделей.

Обыск на рабочем месте подозреваемых

В пресс-службе ГБР подтвердили задержание полицейских. Сотрудники СБУ и ГБР провели обыски дома и на рабочем месте задержанных полицейских. Офицерам полиции объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса. Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества, а также запрет занимать определенные должности сроком до трех лет.

Следственные действия

Бордель

Полиция в борделе

СБУ и ГБР провели обыск

Изъятые деньги

Проститутки в борделе

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