В Одессе поймали студента-хакера, мечтавшего о миллионах

Двадцатилетний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты.

Юноша специально приобретал техническое образование, чтобы использовать полученные знания для совершения противоправных действий. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция задержала одесского студента-хакера Нацполиция Украины

Киберполиция выяснила, что студент, являясь участником хакерских форумов, приобрел вредоносное программное обеспечение и модифицировал его.

Вирус предназначался для скрытого майнинга криптовалюты с помощью мощностей инфицированной компьютерной техники. В дальнейшем он продавал это вредоносное программное обеспечение на хакерских форумах.

Полицейские провели обыск по месту жительства одессита и изъяли компьютерную технику. Она направлено на экспертизу.

Уголовное производство начато по ст.361 ч.1 УК Украины – "Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские хакеры нашли грубую дыру на сайте правительства.

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