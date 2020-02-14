В Одессе поймали подозреваемого в убийстве киевского пластического хирурга

В аэропорту Одессы 14 февраля сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали иностранца, которого подозревают в убийстве киевского пластического хирурга, уроженца Донецка, Андрея Сотника.
Пластический хирург Андрей Сотник
danne.com.ua
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко.
С задержанным сейчас проводятся следственные действия.
"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", – рассказал Крищенко.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
убийство пластического хирурга Андрея Сотника произошло вечером 2 февраля в Киеве – киллер совершил несколько выстрелов;
Стали известны приметы подозреваемого;
Выяснилось, что родители пластического хирурга слышали, как убивали их сына.
Резонансное убийство пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева получило новый поворот. Оказалось, что родители врача были фигурантами громкого скандала в Донецке. О ситуации ставили в известность СБУ, прокуратуру и даже обращались к президенту.
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