В Одессе поймали подозреваемого в убийстве киевского пластического хирурга

В аэропорту Одессы 14 февраля сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали иностранца, которого подозревают в убийстве киевского пластического хирурга, уроженца Донецка, Андрея Сотника.

Пластический хирург Андрей Сотник danne.com.ua

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко.

С задержанным сейчас проводятся следственные действия.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", – рассказал Крищенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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