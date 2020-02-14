Главная Новости
14 февраля • обновлено в 15:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе поймали подозреваемого в убийстве киевского пластического хирурга

2.9т
Читать материал на украинском

В аэропорту Одессы 14 февраля сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали иностранца, которого подозревают в убийстве киевского пластического хирурга, уроженца Донецка, Андрея Сотника.

Пластический хирург Андрей Сотник

Пластический хирург Андрей Сотник

danne.com.ua

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко.

С задержанным сейчас проводятся следственные действия.

"Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", – рассказал Крищенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Убийство пластического хирурга в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Убийство пластического хирурга в Киеве
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
5
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги