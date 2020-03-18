В Одессе поймали коронавирусного "террориста"

Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора из Одессы, который распространял фейки о коронавирусе COVID-19 и пропагандировал сепаратизм.
Оперативники спецслужбы установили, что одессит не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению границ страны, сообщили в пресс-центре СБУ.
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СБУ
Во время санкционированных следственных действий, сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.
Одесситу планируется избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе уволили учителя за сепаратизм.
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