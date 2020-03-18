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18 марта • обновлено в 18:55
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В Одессе поймали коронавирусного "террориста"

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Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора из Одессы, который распространял фейки о коронавирусе COVID-19 и пропагандировал сепаратизм.

Оперативники спецслужбы установили, что одессит не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению границ страны, сообщили в пресс-центре СБУ.

В Одессе поймали коронавирусного "террориста"

В Одессе поймали коронавирусного "террориста"

СБУ

Во время санкционированных следственных действий, сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

Одесситу планируется избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе уволили учителя за сепаратизм.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
сепаратист новости Одессы
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь ----- https://cuz.su/koronavirus
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Он Алекс
Он Алекс
eryerye eryery, п/)и/)д/)а/)р/)а/)с/(и/(н/)а ты , хоть и бот
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