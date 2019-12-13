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13 декабря • обновлено в 13:03
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В Одессе пешеход погиб под колесами грузовика. Фото

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В Одессе 13 декабря 69-летний мужчина погиб под колесами грузовика Volvo. ДТП произошло на пересечении улиц Грушевского и Парковой.

Пешеход погиб мгновенно. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе пешеход погиб под колесами грузовика

В Одессе пешеход погиб под колесами грузовика

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе вечером 12 декабря водитель автомобиля Hyundai на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку. Она погибла на месте.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
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