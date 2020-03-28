В Одессе перевернулся BMW с пьяным полицейским за рулем. Фото

В Одессе на улице Балковской около часа ночи 28 марта произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5. 47-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и машина перевернулась.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на свои источники.

Никто не пострадал. По предварительным данным, водитель – сотрудник одного из отделов полиции области. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование он отказался. На него составлен протокол по части 1, статьи 130 КУоАП.

В Одессе перевернулся BMW с пьяным полицейским за рулем xydessa/телеграм

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов. В результате мужчину 1970 г.р. и женщину 1972 г.р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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