Главная Новости
25 февраля • обновлено в 11:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе патрульные спасли мужчину, который на их глазах пытался перерезать себе горло

442
Читать материал на украинском

Инспекторы Патрульной полиции Одессы 24 февраля спасли от жестокого самоубийства молодого мужчину.

35-летний одессит практически помешался на почве ревности. Когда патрульные обнаружили его во дворе жилого дома, он стоял с приставленным к горлу лезвием и говорил непонятные вещи. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Патрульные спасли мужчину, который пытался перерезать себе горло

Патрульные спасли мужчину, который пытался перерезать себе горло

celebemed.ru

В полицию позвонили соседи мужчины, проживающего в Суворовском районе города. Прибыв на место вызова, инспекторы услышали крики и звук разбитого стекла во дворе дома.

Новости
На Одесщине подросток совершил жуткое самоубийство

Патрульные приняли решение перелезть через забор, чтобы успеть спасти гражданина, а затем начали его успокаивать.

Во время беседы, когда мужчина на мгновение отвернулся, стражи порядка заблокировали ему руки с лезвием и одели наручники, чтобы он не нанес себе вреда. До приезда скорой инспекторы предоставили ему домедицинскую помощь, потому что человек успел нанести себе порезы.

Мужчина был госпитализирован.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, комбат Патрульной полиции устроил "бешеный" дебош в Одессе и попал на видео.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы самоубийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги