В Одессе патрульные спасли мужчину, который на их глазах пытался перерезать себе горло

Инспекторы Патрульной полиции Одессы 24 февраля спасли от жестокого самоубийства молодого мужчину.

35-летний одессит практически помешался на почве ревности. Когда патрульные обнаружили его во дворе жилого дома, он стоял с приставленным к горлу лезвием и говорил непонятные вещи. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Патрульные спасли мужчину, который пытался перерезать себе горло celebemed.ru

В полицию позвонили соседи мужчины, проживающего в Суворовском районе города. Прибыв на место вызова, инспекторы услышали крики и звук разбитого стекла во дворе дома.

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Патрульные приняли решение перелезть через забор, чтобы успеть спасти гражданина, а затем начали его успокаивать.

Во время беседы, когда мужчина на мгновение отвернулся, стражи порядка заблокировали ему руки с лезвием и одели наручники, чтобы он не нанес себе вреда. До приезда скорой инспекторы предоставили ему домедицинскую помощь, потому что человек успел нанести себе порезы.

Мужчина был госпитализирован.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, комбат Патрульной полиции устроил "бешеный" дебош в Одессе и попал на видео.

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