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3 декабря • обновлено в 14:12
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В Одессе парень под наркотиками бросился под авто: в сеть попало видео

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В Одессе молодой мужчина едва не спровоцировал ДТП на одной из самых оживленных автомагистралей города. Предположительно, парень находился под действием наркотиков.

Как сообщил телеграмм канал XYDESSA, инцидент случился на улице Водопроводной возле железнодорожного моста.

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В Одессе парень под наркотиками бросился под авто: в сеть попало видео

В Одессе парень под наркотиками бросился под авто: в сеть попало видео

XYDESSA / telegramm (скрин)

На опубликованном очевидцами видео видно, как молодой мужчина лежит посреди проезжей части, делая непонятные движения руками и ногами. Подняться самостоятельно у него не получается. Сделать это парню помогли подоспевшие патрульные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улица Льва Толстого женщина в состоянии наркотического опьянения 25 ноября бросила в квартире годовалую дочку и ушла, заявив соседям, что ребенок ей не нужен. Люди сразу же вызвали правоохранителей, которые застали в квартире полный беспорядок и плачущего ребенка.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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