В Одессе от COVID-19 умерла туристка

В Одессе от осложнений COVID-19 умерла туристка из Прикарпатья.

В одной из одесских больниц от коронавирусной инфекции умерла 44-летняя туристка из Ивано-Франковска.

По словам медиков, у женщины были сопутствующие заболевания, что послужило более сложному течению COVID-19. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что в Одессу франкивчанка приехала на отдых, а вскоре почувствовала ухудшение самочувствия. В крайне тяжелом состоянии, в частности, с отеком легких ее госпитализировали, и уже в больнице диагностировали коронавирус.

Отмечается, что ситуацию усугубили хронические болезни и избыточный вес пациентки.

"Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени – около 200 килограмм. Другие тяжелые сопутствующие заболевания", – пояснила глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Теперь специалисты выясняют, где именно останавливалась на отдыхе женщина и с кем контактировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний 28 июля умерла медсестра, у которой диагностировали коронавирус. О симптомах она никому не говорила и при этом ходила на работу.