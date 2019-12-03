В Одессе из-за пожара в кабельном тоннеле и поломки на электроподстанции обесточена контактная сеть электротранспорта.

Как сообщили на странице в Facebook КП “Одесгорэлектротранс”, в городе остановились трамваи и троллейбусы. В частности, временно не работают трамвайные маршруты №5,28, и троллейбусные маршруты №5,7,9,10,11.

Возгорание кабелей в кабельном тоннеле на улице Водопроводной в районе железнодорожного моста спасатели ликвидировали около 09:30 утра.

В Одессе остановился электротранспорт: названы причины od.dsns.gov.ua

В Одессе остановился электротранспорт: названы причины od.dsns.gov.ua

В Одессе остановился электротранспорт: названы причины od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL 3 декабря два района Одессы остались без водоснабжения из-за аварии в сетях "Одессаоблэнерго". Поломка, возникшая на кабельных каналах "Облэнерго", обесточила насосную станцию "Главная" и здание водоканала. По состоянию на 10 утра отсутствует водоснабжение в Приморском и Малиновском районах Одессы. Связи с колл-центром водоканала также нет из-за отсутствия электричества.

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