В Одессе из-за пожара в кабельном тоннеле и поломки на электроподстанции обесточена контактная сеть электротранспорта.
Как сообщили на странице в Facebook КП “Одесгорэлектротранс”, в городе остановились трамваи и троллейбусы. В частности, временно не работают трамвайные маршруты №5,28, и троллейбусные маршруты №5,7,9,10,11.
Возгорание кабелей в кабельном тоннеле на улице Водопроводной в районе железнодорожного моста спасатели ликвидировали около 09:30 утра.
В Одессе остановился электротранспорт: названы причины
od.dsns.gov.ua
В Одессе остановился электротранспорт: названы причины
od.dsns.gov.ua
В Одессе остановился электротранспорт: названы причины
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL 3 декабря два района Одессы остались без водоснабжения из-за аварии в сетях "Одессаоблэнерго". Поломка, возникшая на кабельных каналах "Облэнерго", обесточила насосную станцию "Главная" и здание водоканала. По состоянию на 10 утра отсутствует водоснабжение в Приморском и Малиновском районах Одессы. Связи с колл-центром водоканала также нет из-за отсутствия электричества.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram