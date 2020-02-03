В Одессе охранник центра реабилитации пытал детей: что ему грозит

В Одессе будут судить сотрудника охранной фирмы, которого подозревают в пытках детей в скандально известном Центре социально психологической реабилитации "Свитанок".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, в конце июля 2019 года в помещении центра один из охранников, которые прибыли в учреждение по вызову воспитателя, издевался и побил двоих несовершеннолетних воспитанников.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (Пытки). Она предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В Одессе охранник центра реабилитации пытал детей zik.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по фактам пыток и других нарушений прав несовершеннолетних в приюте "Свитанок" в Одессе было открыто уголовное производство. Отмечалось, что речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, а также унижении и насилии над несовершеннолетними.

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