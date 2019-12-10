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10 декабря • обновлено в 16:40
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В Одессе обрушили часть стены сгоревшего колледжа: видео с дрона

1.3т
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В Одессе 10 декабря с помощью тросов и грузовиков обрушили часть флигеля сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Конструкция могла обвалиться и представляла угрозу для спасателей, которые не могли продолжать поисковые работы. Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под завалами сгоревшего здания по официальным данным остаются 4 человека. По состоянию на 10 декабря обнаружены тела 10 погибших. На сегодняшний день жертвами пожара в колледже Одессы числятся 12 человек.

В Одессе обрушили часть стены сгоревшего колледжа

В Одессе обрушили часть стены сгоревшего колледжа

odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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