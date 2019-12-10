В Одессе обрушили часть стены сгоревшего колледжа: видео с дрона

В Одессе 10 декабря с помощью тросов и грузовиков обрушили часть флигеля сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Конструкция могла обвалиться и представляла угрозу для спасателей, которые не могли продолжать поисковые работы. Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Под завалами сгоревшего здания по официальным данным остаются 4 человека. По состоянию на 10 декабря обнаружены тела 10 погибших. На сегодняшний день жертвами пожара в колледже Одессы числятся 12 человек.
В Одессе обрушили часть стены сгоревшего колледжа
odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
В Одессе простились с сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным, погибшим от падения с высоты во время эвакуации студентов из горящего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря.
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